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Обстрелы Берислава: три человека погибли, двое ранены

Херсон, Понедельник 25 сентября 2023 17:21
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Обстрелы Берислава: три человека погибли, двое ранены Фото: из-за обстрела Берислава Херсонской области три человека погибли, двое ранены (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты целый день обстреливали Берислав Херсонской области. В общей сложности три человека погибли, двое получили ранения.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, Telegram-канал Херсонской ОВА.

"К сожалению, стало известно о смерти 55-летнего мужчины, который попал под удар вражеской авиации в Бериславе. Врачи боролись за его жизнь с утра, но ранения оказались слишком тяжелыми", - рассказал глава ОВА.

В целом российский авиаудар по городу унес жизни трех человек, еще одна женщина - находится в больнице.

Кроме того, как отметили в Херсонской ОВА, под удар врага на выезде из города попала 27-летняя женщина.

"Ее с обломочным ранением грудной клетки и позвоночника доставили в больницу", - добавили в администрации.

Обстрел Берислава Херсонской области 25 сентября

Российские войска скинули на Берислав Херсонской области четыре авиабомбы утром в понедельник, 25 сентября. Одна из них упала на здание ЖЭКа и одна - на жилой дом. Первоначально сообщалось, что один человек погиб, есть раненые.

Позже в областной прокуратуре уточнили, что в результате обстрела погиб мужчина, еще трое людей травмированы. В ведомстве предупредили, что под завалами могут находиться люди, а обстрел продолжается. Поже количество жертв увеличилось до двух, столько же человек получили ранения.

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