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РФ будет использовать церковь для легитимации войны против Украины, - Польша

Фото: патриарх Кирилл (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Следует ожидать, что РПЦ может использоваться на международном уровне для легитимации войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора специальных служб Польши Станислава Жарина.

По его словам, она также будет использоваться для поляризации и радикализации западных обществ, в которых работает РПЦ.

"Это типичный метод действий, используемый для гибридных атак против западных стран", - говорится в сообщении.

Жарин добавил, что Кирилл долгие годы был функционером российского режима и он человек власти с очень важной функцией. Отмечается, что действия патриарха - это попытка использовать религиозные манипуляции для консолидации общества, попытка представить российский агрессивный империализм как борьбу добра и зла, попытка исказить образ России, которую он представляет как приют нравственных ценностей.

"Симптоматично, что РПЦ недавно обнародовала письма патриархов из разных стран, которые использовались, чтобы предположить, что православные общины за пределами РФ поддерживают действия России против Украины", - добавил представитель спецслужб Польши.

Напомним, что российские захватчики продолжают задерживать представителей разных религиозных конфессий на оккупированных территориях Украины.

Патриарх Кирилл требует от священнослужителей "мобилизовать" российских прихожан. Они должны собирать деньги, вещи и продукты для воюющих в Украине оккупантов.

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