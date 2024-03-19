Россия завербовала на войну против Украины две тысячи непальцев, - СМИ

Около 2000 непальских мужчин были завербованы Россией для участия в войне против Украины. Многие пытаются вернуться назад из-за невыносимых условий в рядах оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

"Цифра в 2000 человек, призванных в российскую армию, основывается на показаниях вернувшихся солдат, а также на данных российской иммиграции", - сообщает издание.

Эти данные также были сопоставлены с оценками, предоставленными активистами кампании, которые поддерживают семьи тех, кто все еще служит или умер.

В частности, многие непальцы рассказывают, что им давали студенческие или туристические визы, чтобы попасть в Россию.

В настоящее время правительство Непала обеспокоено критичностью ситуации и принимает соответствующие меры.

Непал требует репатриации солдат

Как отмечает издание, для непальцев воевать на стороне иностранных вооруженных сил, в том числе российских, незаконно.

"Но в январе этого года правительство запретило своим гражданам ездить на работу в Россию и Украину и попросило Москву репатриировать всех завербованных непальцев", - пишут в издании.

Суперинтендант Наварадж Адхикари сообщил, что полиция страны принимает меры к агентам, помогающим оформлять необходимые документы для пересечения границы РФ и незаконного ведения войны.

"Полиция уже арестовала 22 подозреваемых. Это большая и серьезная проблема", - сказал он.