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Россияне имеют дефицит коллаборантов на оккупированных территориях Донецкой области, - ЦНС

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Среда 08 марта 2023 07:23
Россияне имеют дефицит коллаборантов на оккупированных территориях Донецкой области, - ЦНС Фото: Россияне имеют дефицит коллаборантов на оккупированных территориях Донецкой области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно захваченных территориях Донецкой области, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности врагу не хватает коллаборантов, которые готовы идти работать в карательные структуры. Речь идет о так называемой "полиции", "прокуратуре" и других "органах".

"После обострения гуманитарного кризиса и массовой мобилизации мужчин с ВОТ, местное население окончательно перестало верить пропаганде оккупантов о "русском мире". Города выходят из-под контроля россиян, а для стабилизации ситуации правительство РФ приняло решение "командировать" работников МВД, а также ФСБ и прокуратур. Для них уже готовят жилищный фонд, фактически отжимая квартиры у местных, для расселения своих "работников", - отметили в ЦНС.

"Командировки" будут на ротационной основе, а "работники" будут получать премии и статус участников так называемой "СВО".

"Эта ситуация становится очередным доказательством всеобщей фиктивности поддержки россиян на ВОТ", - добавили в Центре нацсопротивления.

Напомним, расследование в отношении так называемого "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого завершено. Его будут судить за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм.

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