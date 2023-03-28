РФ отправит прокуроров на оккупированные территории из-за дефицита местных коллаборантов
Власти РФ решили отправить на временно оккупированные территории Украины группу российских прокуроров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"23 марта российский диктатор Владимир Путин подписал "указ" №187 "Об особенностях поступления на службу в органы и организации прокуратуры России на территориях "ДНР", "ЛНР", Запорожской области и Херсонской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот документ определяет особенности приема граждан РФ на службу в органы прокуратуры, которые образованы оккупантами на захваченных территориях Украины.
"Согласно документу до 1 января 2026 года на "службу" в органы и организацию российской "прокуратуры" на захваченных территориях Украины принимают граждане РФ, которые пройдут так называемую медицинскую комиссию без сдачи каких-либо экзаменов", - пояснили в ЦНС.
Однако сейчас российские прокуроры будут "работать" в формате командировок.
Напомним, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно захваченных территориях Донецкой области, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации.
У президента России Владимира Путина выпустили новую методику для пропагандистских СМИ по освещению войны против Украины. Основной тезис - Москва якобы всех защищает.
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