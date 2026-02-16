ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ отправила на фронт "аналоговнетные" копии HIMARS

Украина, РФ, Понедельник 16 февраля 2026 00:53
UA EN RU
РФ отправила на фронт "аналоговнетные" копии HIMARS Фото: HIMARS (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Российские медиа активно продвигают информацию о новой реактивной системе залпового огня, заявляя о ее применении на фронте и сравнивая с западными образцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.

Читайте также: Силы беспилотных систем уничтожили "РСЗО Ким Чен Ына" и несколько складов с дронами (видео)

Что заявляют о российском аналоге HIMARS

Пропагандистские ресурсы РФ распространили сообщения о РСЗО «Сарма», способной поражать цели на расстоянии до 120 км.

Утверждается, что установка используется по принципу "выстрелил — покинул позицию", что соответствует тактике так называемых кочующих орудий.

Также заявляется о начале испытаний системы непосредственно в зоне боевых действий.

Российская сторона сравнивает "Сарму" с американской системой HIMARS, подчеркивая наличие шести направляющих и схожую концепцию быстрого развертывания и отхода.

Отдельно говорится о применении 300-мм ракет с дальностью до 120 км, тогда как стандартные 227-мм боеприпасы GMLRS для HIMARS имеют радиус 70–80 км.

Факты о дальности и разработке

При этом с 2024 года для HIMARS производятся ракеты ER-GMLRS с дальностью до 150 км, что превышает заявленные показатели "Сармы".

Ранее в РФ упоминали о планах увеличить дальность своей системы до 200 км, однако подтверждений этому нет.

Проект "Сарма" называют продолжением опытной РСЗО 9А52-4 "Кама" на шасси КамАЗ-63501, впервые представленной еще в 2007 году.

О разработке обновленной версии сообщалось в 2023 году, однако данных о запуске серийного производства на данный момент не обнародовано.

Напоминаем, что в рамках программы PURL в 2026 году США планируют передать Украине вооружение на общую сумму 15 млрд долларов, при этом финансирование поставок обеспечивают европейские партнеры. Речь идет о военной помощи американского производства, расходы на которую берет на себя Европа в рамках согласованного механизма поддержки.

Отметим, что в январе 2026 года украинские беспилотники ликвидировали почти 30 тысяч российских военных, что, по приведенным данным, превысило показатели мобилизации в РФ за тот же период. Такие результаты свидетельствуют о наращивании роли дронов на фронте и формировании технологического преимущества украинских сил в противостоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине РСЗО Российская Федерация
Новости
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы