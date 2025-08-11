В РФ открыли первый "Центр управления дронами" возле базы на Камчатке, - Defense Express

Российский военно-морской флот на Камчатке запустил первый "Центр управления беспилотниками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Этот центр станет ключевым звеном в развитии сети площадок для эксплуатации разведывательно-ударных дронов типа "Форпост" и "Орион" (ранее "Иноходец").

Как пишет издание, беспилотники будут выполнять задачи круглосуточного мониторинга территорий вдоль Северного морского пути, а также усиливать охрану стратегической базы атомных подводных лодок.

Центр будет отвечать за сбор, обработку и анализ разведывательной информации, которую дроны будут получать во время полетов.

Россияне отмечают, что новый центр "повысит эффективность" применения дронов и поможет обеспечить непрерывное наблюдение за важными районами на севере.

Особенно это важно для безопасности атомных субмарин и обеспечения их беспрепятственного выхода в океан.

Запуск центра происходит на фоне обострения стратегической ситуации: после недавних угроз российских чиновников США направили неподалеку к российским границам две субмарины-носители ядерного оружия класса Ohio.