РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Российский чиновник во вторник, 17 октября, объяснил такое решение Кремля якобы "безответственным отношением США к глобальной безопасности".

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - говорится в его заявлении перед дебатами и парламентским голосованием по поводу отзыва ратификации.

Ранее, 5 октября, российский диктатор Владимир Путин заявил о своей неготовности сказать, следует ли РФ возобновить ядерные испытания после призывов некоторых российских экспертов по безопасности и законодателей провести испытания ядерной бомбы для "предупреждения" Западу.

РФ движется к возобновлению ядерных испытаний?

Хотя РФ отзывает ратификацию, она останется подписавшей договор стороной, и будет продолжать сотрудничать с организацией, подписавшей соглашение о запрещении испытаний, и с глобальной системой мониторинга, которая предупреждает мир о любых ядерных испытаниях.

Добавим, что на фоне этого российские официальные лица утверждают, что отзыв ратификации не означает, что РФ собирается провести испытания ядерной бомбы. При этом эксперты по контролю над вооружениями выражают обеспокоенность, что Россия может медленно двигаться к возобновлению ядерных испытаний.

Ядерные испытания в мире

По данным ООН, со времени подписания в 1945 году Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и до 1996 года было проведено более 2000 ядерных испытаний, из них 1032 - США, и 715 - СССР. Российская Федерация сама еще никогда не проводила таких испытаний.

По мнению аналитиков и обозревателей, возобновление ядерных испытаний РФ, Штатами или Китаем может означать начало новой гонки ядерных вооружений между государствами, которые прекратили ядерные испытания в годы после распада Советского Союза в 1991 году.

Со времени заключения ДВЗЯИ было проведено 10 ядерных испытаний. По данным ООН, Индия провела два испытания в 1998 году, Пакистан также два в 1998 году, а КНДР провела испытания в 2006, 2009, 2013 годах, дважды в 2016 и 2017 годах.