РФ отклоняет и хочет переписать мирный план из 20 пунктов, - Bloomberg

Источник, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что РФ рассматривает нынешний мирный план как "отправную точку".

"Москва рассматривает 20-пунктный план, разработанный между Украиной и США, как отправную точку для дальнейших переговоров, на фоне того, как в нем отсутствуют важные для России положения, и он не отвечает на многие вопросы", - отметил он.

Источник добавил, что страна-агрессор рассматривает текущий документ "как довольно типичный украинский план" и собирается "изучить его с холодной головой".

Bloomberg пишет, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не прокомментировал последние предложения по мирному плану, разработанные в течение недель переговоров с участием чиновников США, Украины и РФ.

"Хотя Россия не одобрила последнюю версию 20-пунктного плана, она не желает рисковать оттолкнуть президента США Дональда Трампа, полностью отклонив его", - говорится в статье.

Издание напоминает слова Трампа, который на этой неделе сообщил, что "переговоры идут хорошо" и что есть шанс заключить соглашение в ближайшее время.

Требования РФ к мирному плану

Лицо, близкое к Кремлю, сообщило изданию, что РФ "обеспокоена гарантиями от будущего расширения военного альянса НАТО на восток и нейтральным статусом Украины, если она присоединится к ЕС".

По его словам, "в плане отсутствуют ограничения, которых хочет Россия относительно послевоенных вооруженных сил и видов вооружения Киева, и он не предоставляет четких гарантий относительно статуса русского языка в Украине".

Издание со ссылкой на источник пишет, что страна-агрессор также хочет "ясности по вопросу отмены санкций и сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе".

Кроме того, Bloomberg сообщает о стремлении РФ получить от Украины все территории на востоке Донецкой области, которую российские войска не смогли оккупировать в течение почти четырех лет войны.

Издание отмечает, что Украина отклоняет это требование из-за опасений того, что потеря укрепленной территории сделает ее уязвимой к новому нападению РФ.