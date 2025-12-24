РФ отклоняет и хочет переписать мирный план из 20 пунктов, - Bloomberg

Россия будет добиваться изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Кремль хочет больше ограничений по ВСУ, а также решения вопросов по санкциям и своим замороженным активам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Источник, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что РФ рассматривает нынешний мирный план как "отправную точку".
"Москва рассматривает 20-пунктный план, разработанный между Украиной и США, как отправную точку для дальнейших переговоров, на фоне того, как в нем отсутствуют важные для России положения, и он не отвечает на многие вопросы", - отметил он.
Источник добавил, что страна-агрессор рассматривает текущий документ "как довольно типичный украинский план" и собирается "изучить его с холодной головой".
Bloomberg пишет, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не прокомментировал последние предложения по мирному плану, разработанные в течение недель переговоров с участием чиновников США, Украины и РФ.
"Хотя Россия не одобрила последнюю версию 20-пунктного плана, она не желает рисковать оттолкнуть президента США Дональда Трампа, полностью отклонив его", - говорится в статье.
Издание напоминает слова Трампа, который на этой неделе сообщил, что "переговоры идут хорошо" и что есть шанс заключить соглашение в ближайшее время.
Лицо, близкое к Кремлю, сообщило изданию, что РФ "обеспокоена гарантиями от будущего расширения военного альянса НАТО на восток и нейтральным статусом Украины, если она присоединится к ЕС".
По его словам, "в плане отсутствуют ограничения, которых хочет Россия относительно послевоенных вооруженных сил и видов вооружения Киева, и он не предоставляет четких гарантий относительно статуса русского языка в Украине".
Издание со ссылкой на источник пишет, что страна-агрессор также хочет "ясности по вопросу отмены санкций и сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе".
Кроме того, Bloomberg сообщает о стремлении РФ получить от Украины все территории на востоке Донецкой области, которую российские войска не смогли оккупировать в течение почти четырех лет войны.
Издание отмечает, что Украина отклоняет это требование из-за опасений того, что потеря укрепленной территории сделает ее уязвимой к новому нападению РФ.
Напомним, 20-21 декабря спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели встречи с главой российского суверенного фонда Кириллом Дмитриевым в США.
По итогам встречи Уиткофф заявил, что Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине. В то же время посланник диктатора назвал переговоры с представителями США во Флориде "конструктивными".
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос территорий должен решать народ Украины через выборы или референдум. Впоследствии он отмечал, что вопрос референдума пока не стоит, а на переговорах украинская команда ищет пути решения.
