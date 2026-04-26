РФ испытывает дефицит ракет для защиты от украинских дронов, - Сырский
Российская противовоздушная оборона теряет способность отражать атаки беспилотников из-за нехватки ракет, что стало следствием точных ударов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Результаты встречи
Во время встречи с начальником Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньян главнокомандующий поблагодарил правительство Канады за военную помощь, в частности через фонд NSATU и участие в Чешской инициативе.
Особое внимание стороны уделили роли Канады в деятельности "Коалиции истребителей" и учебных миссиях для бойцов ВСУ.
Ситуация на фронте
Александр Сырский проинформировал канадскую сторону о сложной обстановке на линии боевого соприкосновения.
По его словам, враг активизировал наступления почти на всех участках, однако украинские силы сдерживают давление благодаря инновациям.
"Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение имеющихся средств поражения. В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений", - отметил Сырский.
Поражение российского ВПК
Отдельно было отмечено эффективность атак по стратегическим объектам на территории РФ. Это приводит к истощению ресурсов российской противовоздушной обороны.
"Системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают способности ПВО противника, который уже испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам", - подчеркнул Сырский.
Предыдущие решения и заявления Сырского
Напомним, недавно Александр Сырский установил жесткий дедлайн для проверки обеспечения войск на передовой. Командующие группировок должны до 20 мая проконтролировать логистику и организацию быта бойцов после резонансных жалоб на ненадлежащее снабжение в отдельных бригадах.
Также ранее Главком подвел итоги операций за март 2026 года. По его словам, несмотря на непрерывные штурмы оккупантов, Силам обороны удалось освободить часть территорий и улучшить свое тактическое положение на нескольких участках фронта.
Кроме того, Александр Сырский отмечал, что агрессор пытается любой ценой переломить ход боевых действий. В связи с этим главными приоритетами ВСУ остаются максимальное истощение наступательного потенциала врага, сохранение жизни украинских воинов и внедрение инновационных средств поражения.