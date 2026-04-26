РФ испытывает дефицит ракет для защиты от украинских дронов, - Сырский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Результаты встречи

Во время встречи с начальником Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньян главнокомандующий поблагодарил правительство Канады за военную помощь, в частности через фонд NSATU и участие в Чешской инициативе.

Особое внимание стороны уделили роли Канады в деятельности "Коалиции истребителей" и учебных миссиях для бойцов ВСУ.

Ситуация на фронте

Александр Сырский проинформировал канадскую сторону о сложной обстановке на линии боевого соприкосновения.

По его словам, враг активизировал наступления почти на всех участках, однако украинские силы сдерживают давление благодаря инновациям.

"Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение имеющихся средств поражения. В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений", - отметил Сырский.

Поражение российского ВПК

Отдельно было отмечено эффективность атак по стратегическим объектам на территории РФ. Это приводит к истощению ресурсов российской противовоздушной обороны.

"Системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают способности ПВО противника, который уже испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам", - подчеркнул Сырский.