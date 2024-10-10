РФ отбила Агрегатный завод в Волчанске и захватила Верхнекаменское в Донецкой области: карты ISW

Операция ВСУ в России

Украинские и российские войска 7-9 октября продолжили атаки в Глушковском районе к западу от главного украинского выступа в Курской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинские силы продолжали атаки на главном украинском выступе в Курской области. Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали наземные атаки к востоку от Коренево в районе Ольговки; к юго-востоку от Коренево в районе Любимовки и Плехово; и к северо-востоку от Суджи в районе Русского Поречного, Черкасского Поречного и Мариновки.

Российские войска, как сообщается, недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе. Минобороны РФ заявило 9 октября, что российские войска захватили Новую Сорочину (к северу от Суджи) и Покровский (к юго-востоку от Коренево). Российские блогеры также заявили, что части российской 106-й дивизии ВДВ захватили более половины Любимовки. Однако ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска недавно продвинулись в Волчанске. Геолокационные кадры, опубликованные 7 октября, на которых запечатлен российский солдат, поднимающий флаг РФ в здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские войска, вероятно, отбили завод, заявили в ISW.

Российские войска продолжили наземные атаки к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы 7, 8 и 9 октября. Украинский офицер, действующий на харьковском направлении, заявил 7 октября, что российские войска строят удлиненные траншеи в глубоких оврагах и ручьях, которые сложнее расчистить, а также взаимосвязанные туннели.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Кременной на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 8 и 9 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 7 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на юг вдоль трассы О-131306 к юго-востоку от Макеевки (северо-западу от Кременной).

Российские войска продолжили наступательные операции:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к востоку от Купянска в районе Кучеровки;

к юго-востоку от Купянска в районе Кругляковки, Новоосиново, Степовой Новоселовки и Лозовой;

к западу от Сватово в районе Вишневого;

к юго-западу от Сватово в районе Нововодяного;

к северо-западу от Кременной в районе Новосадово, Макеевки, Невского, Дружелюбовки и Грековки;

к западу от Кременной в районе Торского;

южнее Кременной в районе Серебрянского лесничества; и юго-западнее Кременной в районе Диброва.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись в районе Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 8 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Григоровки (северо-восток от Северска) и в западную часть Верхнекаменского (восточнее Сиверска), что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Верхнекаменское.

Российские блогеры утверждают, что подразделения российской 2-й мотострелковой бригады захватили Григоровку и Серебрянку, и что российские войска также продвинулись к северу от Верхнекаменского и Спорного (к юго-востоку от Северска). Однако ISW не увидел подтверждения этим заявлениям

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Часова Яр 7, 8 и 9 октября, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше в пределах микрорайона Жовтневый в самом Часов Яре, но ISW не наблюдал подтверждения этого заявления.

Российские войска недавно продвинулись в южном Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Героев Труда в восточной части Торецка и вдоль улиц Победы и Конституции в южной части Торецка.

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил 8 октября, что российские войска время от времени используют бронетехнику во время атак под Торецком и сосредотачиваются на продвижении в Торецк из Ню-Йорка и Нелиповки (оба к югу от Торецка).

Российские войска продолжали наступательные операции к северу от Торецка в районе Дылевки; около самого Торецка; и к югу от Торецка в районе Щербиновки, Нелиповки, Ню-Йорка и Сухой Балки 7, 8 и 9 октября.

Украинские силы недавно продвинулись во время контратаки к востоку от Покровска, а российские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в северо-западную часть Николаевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, показывают, что российские силы продвинулись к северу от Новогродовки (к юго-востоку от Покровска) и незначительно продвинулись в центральном Желанном Первом (к юго-востоку от Покровска).

Российские войска продолжили атаки к востоку от Покровска в районе Новоторецкого, Миролюбовки, Проминя, Николаевки, Крутого Яра, Сухого Яра и Лысовки и к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Николаевки, Селидово, Калиново, Новоселидовки, Цукурино и Горняка 7, 8 и 9 октября.

Российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Максимильяновки, Георгиевки, Гострого, Кураховки и Курахово.

Украинская бригада, действующая на направлении Курахово, опубликовала 8 октября кадры, на которых украинские войска отражают атаку российской механизированной роты в неуказанном районе этого направления, и сообщила, что украинские войска повредили четыре бронемашины.

Российские войска продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка 9 октября и, как сообщается, недавно продвинулись. Российские источники, включая российское МО, заявили, что подразделения 5-й танковой бригады захватили Золотую Ниву 8 октября и закрепились в населенном пункте по состоянию на 9 октября. Российский блогер заявил 8 октября, что российские войска продвинулись к северу от Угледара. Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

Российские и украинские источники не сообщали о каких-либо боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 7, 8 и 9 октября.

"Южная ось"

Российские войска недавно незначительно продвинулись к югу от Степногорска на фоне продолжающихся атак на западе Запорожской области 7, 8 и 9 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-западе Каменского (к югу от Степногорска).

Российские войска также атаковали вблизи Работино и к северо-западу от Работино в направлении Новоданиловки 8 и 9 октября.

Российские войска продолжили атаки на Херсонском направлении 7, 8 и 9 октября, но подтвержденных изменений линии фронта на этом направлении не было.