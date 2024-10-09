На фронте произошло 119 боев, больше всего - на Кураховском направлении - Генштаб

С начала суток, 9 октября, на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений. Больше всего враг атакует на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив три ракеты, 58 авиаударов (сбросили 104 КАБ), также задействовали 694 дрона-камикадзе.

Вместе с тем, враг совершил 3324 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня четыре раза атаковали в районе Волчанска и Тихого. Под бомбардировку попали населенные пункты Цуповка, Липцы и Слатино.

Семнадцать раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении возле Кучеривки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Роща и Кругляковки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Районы населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское на Лиманском направлении 18 раз были атакованы российскими захватчиками. Защитники Украины отразили 16 атак врага. Бои продолжаются недалеко от Дружелюбовки и Новосадового.

Семь штурмовых действий в районе Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультиного, Белой Горы и Ступочек на Краматорском направлении совершили оккупанты в течение сегодняшнего дня. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Торецкое направление: здесь агрессоры при поддержке авиации 11 раз атаковали вблизи Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки.

Высокая интенсивность боевых действий сохраняется на Покровском направлении. Количество боестолкновений возросло до 25. Захватчики продолжают напор на наши позиции вблизи Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки, Сухого Яра и Селидового.

Нашими защитниками на данный момент остановлено 23 атаки. Основные усилия - 13 штурмов, враг сегодня сконцентрировал возле Селидового, где два боестолкновения продолжаются по настоящее время.

Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 189 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожены три средства РЭБ, одна артиллерийская система, два автомобиля, один баги и мотоцикл, повреждена одна пушка и боевая бронированная машина.

За сегодняшний день на Кураховском направлении произошло больше всего боевых столкновений разной интенсивности, всего по состоянию на это время зафиксирована 31 попытка захватить наши позиции, три из которых продолжаются до сих пор.

Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукуриного, Острого, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки.

Шесть раз агрессор штурмовал передний край нашей обороны в районах Богоявленки на Времивском направлении сегодня. Украинские воины остановили все попытки потеснить их с позиций, к тому же оккупанты привлекали штурмовую авиацию - били НАРами по населенному пункту Раздольное.

На Приднепровском направлении четыре посягательства на позиции наших воинов потерпели неудачу.

"Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По имеющимся данным, оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, применив 15 КАБ, и совершили 165 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Курской области", - добавили в Генштабе.