РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську та захопила Верхньокам'янське у Донецькій області: карти ISW

Операція ЗСУ у Росії

Українські та російські війська 7-9 жовтня продовжили атаки в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Українські сили продовжували атаки на головному українському виступі у Курській області. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували наземні атаки на схід від Коренева в районі Ольгівки; на південний схід від Коренева в районі Любимівки та Плехово; та на північний схід від Суджі в районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Маринівки.

Російські війська, як повідомляється, нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області на тлі боїв у цьому районі. Міноборони РФ заявило 9 жовтня, що російські війська захопили Нову Сорочину (на північ від Суджі) та Покровський (на південний схід від Коренева). Російські блогери також заявили, що частини російської 106-ї дивізії ВДВ захопили більше половини Любимівки. Однак, ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська нещодавно просунулися у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 жовтня, на яких зафіксовано російського солдата, який піднімає прапор РФ у будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські війська, ймовірно, відбили завод, заявили в ISW.

Російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Стариці 7, 8 та 9 жовтня. Український офіцер, який діє на харківському напрямку, заявив 7 жовтня, що російські війська будують подовжені траншеї в глибоких ярах і струмках, які складніше розчистити, а також взаємопов'язані тунелі.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 8 і 9 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південь уздовж траси О-131306 на південний схід від Макіївки (північний захід від Кремінної).

Російські війська продовжили наступальні операції:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на схід від Куп'янська в районі Кучерівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Кругляківки, Новоосиново, Степової Новоселівки та Лозової;

на захід від Сватово в районі Вишневого;

на південний захід від Сватово в районі Нововодяного;

на північний захід від Кремінної в районі Новосадово, Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки;

на захід від Кремінної в районі Торського;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва; та на південний захід від Кремінної в районі Діброва.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Григорівки (північний схід від Сіверська) і в західну частину Верхньокам'янського (схід Сіверска), що вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили Верхньокам'янське.

Російські блогери стверджують, що підрозділи російської 2-ї мотострілецької бригади захопили Григорівку та Серебрянку, і що російські війська також просунулися на північ від Верхньокам'янського та Спірного (на південний схід від Сіверська). Однак ISW не побачив підтвердження цим заявам

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Часового Яру 7, 8 та 9 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися далі в межах мікрорайону Жовтневий у самому Часовому Ярі, але ISW не спостерігав підтвердження цієї заяви.

Російські війська нещодавно просунулися у південному Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Героїв Праці у східній частині Торецька та вздовж вулиць Перемоги та Конституції у південній частині Торецька.

Представник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив 8 жовтня, що російські війська час від часу використовують бронетехніку під час атак під Торецьком і зосереджуються на просуванні до Торецька з Ню-Йорка та Нелипівки (обидва на південь від Торецька).

Російські війська продовжували наступальні операції північніше Торецька у районі Дилевки; біля самого Торецька; та на південь від Торецька в районі Щербинівки, Нелипівки, Нью-Йорка та Сухої Балки 7, 8 та 9 жовтня.

Українські сили нещодавно просунулися під час контратаки на схід від Покровська, а російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 жовтня, показують, що українські сили нещодавно просунулися до північно-західної частини Миколаївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 жовтня, показують, що російські сили просунулися на північ від Новогродівки (на південний схід від Покровська) і трохи просунулися в центральному Желанному Першому (на південний схід від Покровська).

Російські війська продовжили атаки на схід від Покровська в районі Новоторецького, Миролюбівки, Проміня, Миколаївки, Крутого Яру, Сухого Яру та Лисівки та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Миколаївки, Селідово, Калинове, Новоселидівки, Цукурено та 9 жовтня.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Максимільянівки, Георгіївки, Гострого, Курахівки та Курахового.

Українська бригада, що діє на напрямі Курахового, опублікувала 8 жовтня кадри, на яких українські війська відбивають атаку російської механізованої роти в невказаному районі цього напрямку, і повідомила, що українські війська пошкодили чотири бронемашини.

Російські війська продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька 9 жовтня і, як повідомляється, нещодавно просунулися. Російські джерела, включно з російським МО, заявили, що підрозділи 5-ї танкової бригади захопили Золоту Ниву 8 жовтня і закріпилися в населеному пункті станом на 9 жовтня. Російський блогер заявив 8 жовтня, що російські війська просунулися на північ від Вугледару. Проте, ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

Російські та українські джерела не повідомляли про будь-які бойові дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей 7, 8 та 9 жовтня.

"Південна вісь"

Російські війська нещодавно незначно просунулися на південь від Степногорська на тлі атак, що продовжуються, на заході Запорізької області 7, 8 і 9 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південному заході Кам'янського (на південь від Степногірська).

Російські війська також атакували поблизу Роботиного та на північний захід від Роботиного у напрямку Новоданилівки 8 та 9 жовтня.

Російські війська продовжили атаки на Херсонському напрямку 7, 8 та 9 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту на цьому напрямі не було.