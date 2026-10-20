Дрон ударил возле АЗС в Киеве, есть жертва и пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

"Падение БпЛА в Голосеевском районе возле АЗС на границе с Киевской областью. Один человек погиб", - говорится в заявлении.

В общей сложности на данный момент пострадали шесть человек в результате этой атаки врага. Пятеро из них были госпитализированы.

На месте атаки работают соответствующие службы.