РФ і Угорщина погодили поставки газу без України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Росія і Угорщина домовилися про поставки російського газу на 2020 рік, навіть без угоди про транзит газу між Москвою і Києвом. Про це повідомляє прес-служба МЗС Угорщини.

За його словами, Угорщина зможе придбати частину природного газу через Австрію, як це було цьогоріч, на додаток до якого ємності резервуарів Угорщини також будуть експлуатуватися.

"Сьогодні ми з генеральним директором "Газпрому" уклали угоду про те, що "Газпром" забезпечить постачання природного газу Угорщині незалежно від того, чи відбудеться транзитна угода між Росією та Україною щодо майбутнього", - додав він.

Раніше вже повідомлялося, що "Газпром" припинить транзит газу через Україну до Туреччини з 2020 року. У той же час прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Росія збереже транзит газу до Європи через Україну після 2019 року

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що у випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для проходження зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу.