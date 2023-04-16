РФ на Пасху не прекращает обстрелы Бахмута. Военные рассказали о ситуации в городе

Российские войска продолжают вести постоянные обстрелы города Бахмут и использовать там тактику обжига земли.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командир 127-й бригады Теробороны ВСУ Роман Грищенко.
По его словам, россияне не учитывают, что в настоящее время все православные празднуют Пасху. Они не перестают вести обстрелы по жилым районам города.
"Пасха. Но для врага нет ничего святого. Он не прекращает сравнивать с землей жилые районы Бахмута. Город держится только благодаря силе Духа несокрушимых украинских воинов", - рассказал он.
Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ отметил, что российских десантников бросили на усиление "вагнеровцев" в Бахмуте.
По его словам, в течение одного-двух месяцев силы "вагнеровцев" на фронте полностью истощатся.
При этом британская разведка отмечает, что российские десантники стали играть ключевую роль в битве за Бахмут.
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