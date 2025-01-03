РФ днем атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

Российская Федерация днем пятницы, 3 января, снова нанесла удары по территории Украины. Враг применил ракеты и беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, сегодня, с 12:00 до 20:00 противник нанес удары ракетами различных типов:
А также атаковал 32-мя ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.
По состоянию на 20:00 было сбито три ракеты и 13 вражеских дронов. Еще 19 беспилотников - локационно-потерянные.
Ранее мы писали о том, что сегодня несколько раз в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. В частности, в последний раз Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара.
Во время этого российская армия нанесла ракетный удар по городу Чернигов. Там уже известно об одной жертве и раненых.
Также вражеские дроны атаковали Киевскую область. В результате работы сил ПВО были сбиты российские беспилотники. Однако также известно об одном пострадавшем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.