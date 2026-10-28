РФ ударила по заправке "Укрнафты" на Днепропетровщине, есть раненый

"Очередная атака россиян по гражданской инфраструктуре: вражеский дрон ударил по автозаправочному комплексу UKRNAFTA в Днепропетровской области. К сожалению, в результате попадания по автомобилю клиент, который в момент удара выезжал с АЗК, получил осколочные ранения", - рассказал он.

По словам Кукуры, пострадавший сейчас находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, обстрел россиян повредил капитальное здание и оборудование.

"На месте работают соответствующие службы. По завершении их работы будет проведена оценка и будет решен вопрос о восстановлении. Россия продолжает атаковать мирную инфраструктуру, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность людей", - подчеркнул Кукура.

Он добавил, что "Укрнафта" будет восстанавливать поврежденное имущество и продолжит работу.