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РФ ударила по заправке "Укрнафты" на Днепропетровщине, есть раненый

17:04 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: заправка "Укрнафты" попала под удар (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Российские оккупанты в среду, 28 октября, ударили по заправке "Укрнафты" на Днепропетровщине. В результате обстрела один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры.

"Очередная атака россиян по гражданской инфраструктуре: вражеский дрон ударил по автозаправочному комплексу UKRNAFTA в Днепропетровской области. К сожалению, в результате попадания по автомобилю клиент, который в момент удара выезжал с АЗК, получил осколочные ранения", - рассказал он.

По словам Кукуры, пострадавший сейчас находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, обстрел россиян повредил капитальное здание и оборудование.

"На месте работают соответствующие службы. По завершении их работы будет проведена оценка и будет решен вопрос о восстановлении. Россия продолжает атаковать мирную инфраструктуру, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность людей", - подчеркнул Кукура.

Он добавил, что "Укрнафта" будет восстанавливать поврежденное имущество и продолжит работу.

Напомним, недавно российские оккупанты атаковали автозаправочный комплекс "Укрнафты" в Хмельницкой области. В результате обстрела пострадал один из сотрудников.

Кроме того, в прошлом месяце россияне атаковали заправки "Укрнафты" в Киеве, из-за чего пострадали три человека. Также начались несколько пожаров.

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