RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

РФ ударила по грузовику в Днепропетровской области, есть погибший (фото)

Фото: последствия атаки в Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером вторника, 4 февраля, атаковала дроном грузовик в Днепропетровской области. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в результате атаки дрона один человек погиб, еще один травмирован.

"Сегодня вечером на автодороге вблизи села в Синельниковском районе в результате попадания дрона произошло возгорание грузового автомобиля. На месте происшествия погиб мужчина, который находился в автомобиле", - сообщили в ГСЧС.

Также известно о еще одном пострадавшем, который был госпитализирован в больницу.

Фото: последствия атаки в Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)

Ночная атака по территории Украины

Сегодня ночью российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области. Во время атаки дронов в Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.

Также россияне обстреляли Черкасскую область, там зафиксировано попадание в предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине