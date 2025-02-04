РФ ударила по грузовику в Днепропетровской области, есть погибший (фото)

По данным спасателей, в результате атаки дрона один человек погиб, еще один травмирован.

"Сегодня вечером на автодороге вблизи села в Синельниковском районе в результате попадания дрона произошло возгорание грузового автомобиля. На месте происшествия погиб мужчина, который находился в автомобиле", - сообщили в ГСЧС.

Также известно о еще одном пострадавшем, который был госпитализирован в больницу.

Фото: последствия атаки в Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)

Ночная атака по территории Украины

Сегодня ночью российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области. Во время атаки дронов в Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.

Также россияне обстреляли Черкасскую область, там зафиксировано попадание в предприятия.

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