Гипермаркет ОЛДИ в Житомире приостановил работу после российской атаки
Магазин строительных товаров ОЛДИ в Житомире по адресу улица Витрука, 9, временно прекратил работу из-за российской атаки. По информации компании, пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сети ОЛДИ.
Магазин ОЛДИ в Житомире временно не обслуживает покупателей из-за последствий российской атаки. В настоящее время компания работает над возобновлением работы торгового заведения.
Представители сети отметили, что в результате атаки никто не пострадал.
О дате возобновления работы магазина компания обещает сообщить дополнительно.
Что известно о сети ОЛДИ
Компанию ''Торгово-строительный дом'' ОЛДИ основали в 1994 году. Первоначально ее деятельность была сосредоточена на импорте и продаже напольных покрытий, сопутствующих материалов и строительной химии.
В 2004 году компания начала развивать сеть строительных гипермаркетов формата DIY (Do It Yourself – ''сделай сам''). Впоследствии магазины открылись в разных регионах Украины, в частности, в Житомире, Донецке и Днепре.
В сети представлены товары по строительству и ремонту, отделочные материалы, посуда и товары для отдыха.
Читайте также: РФ разрушила предприятие производителя бытовой химии 2К в Хмельницком: работа остановлена