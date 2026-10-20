Гипермаркет ОЛДИ в Житомире приостановил работу после российской атаки

Магазин строительных товаров ОЛДИ в Житомире по адресу улица Витрука, 9, временно прекратил работу из-за российской атаки. По информации компании, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сети ОЛДИ .

Магазин ОЛДИ в Житомире временно не обслуживает покупателей из-за последствий российской атаки. В настоящее время компания работает над возобновлением работы торгового заведения.

Представители сети отметили, что в результате атаки никто не пострадал.

О дате возобновления работы магазина компания обещает сообщить дополнительно.

Что известно о сети ОЛДИ

Компанию ''Торгово-строительный дом'' ОЛДИ основали в 1994 году. Первоначально ее деятельность была сосредоточена на импорте и продаже напольных покрытий, сопутствующих материалов и строительной химии.

В 2004 году компания начала развивать сеть строительных гипермаркетов формата DIY (Do It Yourself – ''сделай сам''). Впоследствии магазины открылись в разных регионах Украины, в частности, в Житомире, Донецке и Днепре.

В сети представлены товары по строительству и ремонту, отделочные материалы, посуда и товары для отдыха.

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