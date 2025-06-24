РФ ударила "Шахедами" по учебному центру Сухопутных войск: первые подробности
Российская армия сегодня атаковала один из учебных центров Сухопутных войск ударными дронами типа "Шахед". Есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сухопутных войск.
Как отметили в ведомстве, благодаря внедренному комплексу превентивных мер и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.
Известно, что ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.
Отмечается, что были применены усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.
"Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог. Жизнь и здоровье украинских воинов - наш наивысший приоритет", - сказано в заявлении.
Российские удары по полигонам и учебным центрам
Стоит заметить, что это не первый случай за последние месяцы, когда российская армия атакует украинские полигоны или учебные центры.
Еще в мае Россия ударила по стрельбищу в Сумской области, а в начале июня атаковала 239 полигон в Днепропетровской области, а через несколько дней - полигон в Полтавской области.
После ряда таких ударов тогдашний командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий подал в отставку и был переведен командовать Объединенными силами. На его место назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.
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