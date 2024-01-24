Покровск в Донецкой области остался без воды из-за обстрела россиян

Российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области и поэтому в Покровской громаде отсутствует вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую городскую военную администрацию .

"Из-за повреждения в результате обстрела критически важного инфраструктурного объекта, централизованное водоснабжение Покровской громады прекращено", - говорится в заявлении.

Фото: Покровск (deepstatemap.live)

Отмечается, что подача воды будет восстановлена после проведения ремонтных работ.

Обстрелы Донецкой области

Российские захватчики ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области, и под вражескими ударами постоянно находятся как прифронтовые населенные пункты региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Под обстрелы попадают, среди прочего, промышленные объекты и энергетическая инфраструктура.

Вчера в Донецкой области в результате обстрела российских кафиров временно были обесточены два угольных предприятия. В тот момент под землей находились около ста горняков.