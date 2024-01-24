ua en ru
Ср, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Покровск в Донецкой области остался без воды из-за обстрела россиян

Покровск, Среда 24 января 2024 17:00
UA EN RU
Покровск в Донецкой области остался без воды из-за обстрела россиян Архивное фото: Покровск в Донецкой области остался без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области и поэтому в Покровской громаде отсутствует вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую городскую военную администрацию.

"Из-за повреждения в результате обстрела критически важного инфраструктурного объекта, централизованное водоснабжение Покровской громады прекращено", - говорится в заявлении.

Покровск в Донецкой области остался без воды из-за обстрела россиян

Фото: Покровск (deepstatemap.live)

Отмечается, что подача воды будет восстановлена после проведения ремонтных работ.

Обстрелы Донецкой области

Российские захватчики ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области, и под вражескими ударами постоянно находятся как прифронтовые населенные пункты региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Под обстрелы попадают, среди прочего, промышленные объекты и энергетическая инфраструктура.

Вчера в Донецкой области в результате обстрела российских кафиров временно были обесточены два угольных предприятия. В тот момент под землей находились около ста горняков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Водоснабжение Покровск Война в Украине
NEWS
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
DAILY
Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине
Милан Лелич, Катерина Гончарова Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине