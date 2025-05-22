РФ ударила ракетой по Харькову: повреждены частные дома

Атака РФ на Харьков

Напомним, что с началом новых суток, в ночь на 22 мая, по Украине начала распространяться тревога. В частности, Воздушные силы ВСУ фиксировали в небе вражеские ударные дроны, в том числе в Харьковской области.

Позже, примерно в 01:30 в Харькове прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов подтвердил эту информацию отметив, что город находится под атакой вражеских беспилотников. Однако впоследствии он отредактировал пост, убрав фразу о дронах. Следующее его сообщение было непосредственно о ракетном ударе, который указан выше в этой новости.

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