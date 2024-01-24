РФ ударила ракетой по Горняку в Донецкой области: двое погибших, много раненых

Российская армия сегодня, 24 января, нанесла ракетный удар по Горняку в Донецкой области. Погибло два человека, много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина , ГСЧС Украины и Офис генерального прокурора.

"Россияне атаковали город сегодня около 16 часов - попали в жилую застройку. Повреждены 2 многоэтажки и 43 частных дома на пяти улицах", - говорится в заявлении.

По его словам, по меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены. Среди раненых есть 16-летний парень, он в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Последствия удара (facebook.com/vadym.filashkin)

"Очередной целенаправленный и осознанный удар по гражданским, очередное военное преступление россиян", - написал Филашкин.

Глава области отметил, что враг стремится убить как можно больше украинцев. При таких обстоятельствах правильным выбором станет эвакуация из Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Информация от спасателей

Отмечается, что сотрудники ГСЧС спасли 1 человека и изъяли тело женщины из-под разрушенного в результате вражеского удара дома.

На месте обстрела спасатели обнаружили раненого ребенка, которому оказали домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.

Также из-под завалов дома спасатели изъяли тело погибшей женщины. Работы завершены.

Начато расследование

Прокуратура сообщила, что в результате ракетного удара по Горняку было повреждено домовладение и автомобиль. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Обстрелы Донецкой области

Российские захватчики ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области, и под вражескими ударами постоянно находятся как прифронтовые населенные пункты региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Под обстрелы попадают, среди прочего, промышленные объекты и энергетическая инфраструктура.

Сегодня российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области и поэтому в Покровской общине отсутствует вода.