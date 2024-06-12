Режим экономии. Что не так с кондиционерами и почему украинцев просят обходиться без них

Из-за дефицита в энергосистеме, вызванного российскими ударами, а также на фоне плановых ремонтов на атомных энергоблоках действуют графики отключения света. Чтобы не допустить аварийных ситуаций, украинцев просят экономить электроэнергию и не пользоваться кондиционерами.

РБК-Украина рассказывает, почему сделан акцент именно на кондиционеры и какие уже принимаются решения.

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Почему украинцев просят отказаться от кондиционеров

Традиционно летние месяцы, особенно июль и первые две декады августа, являются сложными с точки зрения нагрузки на генерацию. Поскольку из-за высоких температур по максимуму работают холодильное оборудование и кондиционеры. В этот период уровень потребления вырастает практически до зимнего.

В этом году российские удары по энергетики выбили около 9 ГВт генерации. При том, что прошлой зимой пик потребления составлял 18 ГВт. Фактически на сегодня уничтожена половина генерации от той, которая оставалась на начало весны 2024 года.

Собственно, поэтому критическая нагрузка на энергосистему наблюдается уже сейчас. На прошлой неделе сообщалось о самой сложной ситуации за последние несколько дней.

В частности, директор компании YASNO Сергей Коваленко подчеркивал, что, если украинцы не перейдут на режим экономии, придется прибегать к экстренным отключениям.

"Я понимаю, что на улице жарко. Но история такова, что уже даже поставки на объекты критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете включать кондиционер", - написал он в своем Facebook.

Акцент на кондиционерах делал и замминистра энергетики Николай Колесник, объясняя необходимость экономить электроэнергию.

"Действительно. Кондиционеры являются одними из достаточно энергоемких приборов среди бытовых", - говорил он в эфире телемарафона.

По его словам, летом температура будет только расти, очевидно, будет увеличиваться и применение кондиционеров. Поэтому уже сейчас украинцев призывают население и бизнес минимизировать их использование или не включать вообще. А также просят находить другие варианты проветривания помещений.

Где отключат кондиционеры по распоряжению Кабмина

После призывов обходиться без кондиционеров стало известно о тендере национального оператора системы передачи "Укрэнерго" почти на 630 тысяч гривен. Компания планировала закупить четыре комплекта кондиционерных систем.

Заявка в Prozorro была обнародована 3 июня, когда энергосистема уже испытывала большой дефицит, в том числе из-за жары, которая увеличила потребление охлаждающими приборами. В итоге, несмотря на то, что замена сплит-систем, которым по 16 и 13 лет, готовилась заранее и была призвана обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений, тендер отменили.

Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, в правительстве решили снизить потребление и "начать со своих кабинетов".

"Перед всеми органами государственной власти стоит задача уменьшить потребление электроэнергии", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Согласно распоряжению № 510-р от 7 июня 2024 года, министерства, центральные органы исполнительной власти, областные (военные) администрации и Секретариат Кабмина обязали до 31 декабря перейти в режим экономии.

Для этого в помещениях указанных органов, а также государственных предприятий, учреждений и организаций прекращают использование кондиционеров и выключают наружное освещение зданий и прилегающих территорий.

Меры не применяются к больницам и предприятиям, для которых кондиционирование воздуха является частью технологического процесса, а освещение - техническими мерами организации дорожного движения.

Кроме того, данным распоряжением рекомендуют перейти на экономию Верховной раде, Офису президента, судебным, правоохранительным и другим государственным органам. А местному самоуправлению вдобавок ко всему - ограничить освещение улично-дорожной сети и парков.

Меры по экономии не применяются к электрической энергии, которая производится на собственных генерирующих установках потребителей для их нужд.

Почему решили отключить кондиционеры в школах и вузах

Накануне стало известно, что требование об экономии электроэнергии распространяется на школы и другие учебные заведения.

В частности, Министерство образования и науки поручило учебным заведениям, учреждениям и организациям, которые относятся к сфере его управления, не включать кондиционеры. Об этом говорится в письме от 10 июня за подписью замминистра Андрея Витренко.

В нем ссылаются на распоряжение № 510-р. Таким образом, школы, училища, вузы и организации в сфере управления МОН, должны выполнять предусмотренные меры. То есть до 31 декабря не использовать:

кондиционеры

наружное освещение зданий и прилегающей территории

Требование не касается школ, вузов и учреждений, которые производят электроэнергию на своих генерирующих установках для собственных нужд.

Сколько потребляет бытовой кондиционер

Как и любой другой электрический прибор, кондиционер потребляет электроэнергию. Электрочайник, утюг, стиральная машина или микроволновка тоже потребляют электроэнергию, однако никому не приходит в голову на этом основании отказываться от них.

Потребление бытовыми кондиционерами находится на уровне других приборов. Например, кондиционер на комнату площадью 25 квадратных метров в зависимости от режима и заданной температуры потребляет от 0,1 до 1,0 кВт. Поэтому сложно определить, сколько электричества он "потянет" за месяц.

Потребление зависит от мощности и продолжительности работы. Мощность обычно указана на корпусе или в документации. Например, если кондиционер имеет мощность 1,0 кВт и работает 10 часов, то потребление составит 10 кВт*ч.

Однако потребление варьируется в зависимости от конкретной модели, условий эксплуатации и ряда других факторов, таких как температура наружного воздуха, заданная температура, режим и так далее.

Для сравнения среднее потребление другими бытовыми приборами:

LED-телевизоры - 0,3-0,5 кВт*ч

персональные компьютеры - 0,3-0,5 кВт*ч

утюги - 2-2,5 кВт*ч

электрочайники - 1,5-2,5 кВт*ч

фены - 1-2,5 кВт*ч

микроволновки - 0,7-2,1 кВт*ч

стиральные машины - 1,8-2,3 кВт*ч

бойлеры - 1,5-2,5 кВт*ч

холодильники - 0,1-0,2 кВт*ч

пылесосы - 1,5-2,5 кВт*ч

Отметим, кондиционеры имеют меньшее энергопотребление, чем чайники, фены и пылесосы, однако фактический объем определяет, как раз продолжительность работы.

Согласно расчетам немецкой Федеральной ассоциации управления энергетики и водными ресурсами (BDEW), потребление энергии дома распределяется следующим образом:

28% - телевизоры, игровые приставки и компьютеры

14% - стирка и сушка одежды

13% - освещение

11% - холодильники и морозильники

9% - приготовление пищи

8% - мытье посуды (при наличии посудомоечной машины)

В месячном разрезе наиболее затратными бытовыми приборами являются компьютер, холодильник (работает круглосуточно), телевизор (частая фоновая работа), стиральная машина, кондиционер и бойлер.

Микроволновки, чайники, духовки, плиты, утюги, фены и пылесосы резко повышают нагрузку на сеть. Поэтому ими не рекомендуют пользоваться в часы пиковой нагрузки утром и вечером.

При подготовке материала использовались: заявления представителей энергетических компаний и Министерства энергетики, распоряжение Кабинета министров № 510-р и письмо Министерства образования и науки, данные из открытых источников.