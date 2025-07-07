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РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Сумской области: какие последствия

Сумская область, Понедельник 07 июля 2025 19:06
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РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Сумской области: какие последствия Фото: россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 7 июля нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть жителей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и "Сумыоблэнерго".

"Армия РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть района осталась без электроснабжения", - сообщил Григоров.

По его словам, сейчас продолжаются восстановительные работы.

Как сообщили в "Сумыоблэнерго", из-за вражеской атаки часть Сум также осталась без света.

"В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага. Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - отметили в компании.

Энергетики призывают жителей сохранять информационную тишину и не распространяйте в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.

Обновлено 19:42

Как сообщили в Минэнерго, сегодня вечером российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго".

В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование общества.

Сейчас около 23 000 абонентов обесточены. Продолжаются восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение для жителей города в кратчайшие сроки.

Обстрелы энергообъектов в Сумской области

Напомним, по словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, российская армия целенаправленно наносит удары по энергетическим и газовым объектам Сумской области.

По его данным, из-за последних обстрелов без света остались более полутысячи потребителей.

Однако в целом по области до сих пор обесточены почти 20 тысяч потребителей в 147 населенных пунктах.

"Часть из них - без населения. Это приграничные территории, откуда эвакуированы все жители. Также имеем новые повреждения газовых объектов. За сутки - еще 7 абонентов остались без газа", - отметил Григоров.

Всего по области без газоснабжения более 13 тысяч потребителей.

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