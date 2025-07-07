РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Сумской области: какие последствия

Российские войска вечером 7 июля нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть жителей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и "Сумыоблэнерго" .

"Армия РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть района осталась без электроснабжения", - сообщил Григоров.

По его словам, сейчас продолжаются восстановительные работы.

Как сообщили в "Сумыоблэнерго", из-за вражеской атаки часть Сум также осталась без света.

"В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага. Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - отметили в компании.

Энергетики призывают жителей сохранять информационную тишину и не распространяйте в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.

Обновлено 19:42

Как сообщили в Минэнерго, сегодня вечером российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго".

В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование общества.

Сейчас около 23 000 абонентов обесточены. Продолжаются восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение для жителей города в кратчайшие сроки.