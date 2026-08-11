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ДТЭК готовится к зиме: изготовлено 8 комбайнов для шахт и 1,2 млн запчастей

15:11 11.08.2026 Вт
2 мин
Новое оборудование обеспечит стабильную работу шахт во время отопительного сезона
aimg Сергей Новиков
ДТЭК готовится к зиме: изготовлено 8 комбайнов для шахт и 1,2 млн запчастей ДТЭК изготовил 8 комбайнов для шахт (фото: energo.dtek.com)
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Машиностроительные предприятия ДТЭК с начала года произвели и отремонтировали более 1 тыс. единиц горно-шахтного оборудования, а также выпустили 1,2 млн запчастей и комплектующих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в январе-июле 2026 машиностроительные предприятия ДТЭК выпустили 1,2 млн запчастей и комплектующих.

Также они изготовили и отремонтировали более 1 тыс. единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - 8 новых проходческих и очистных комбайнов, а также три электродвигателя украинского производства.

В компании подчеркнули, что машиностроители работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить шахты необходимым оборудованием в преддверии старта нового отопительного сезона.

"Все прекрасно понимают, что для прохождения следующей военной зимы должны работать максимально слаженно и готовить все раньше времени", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Благодаря работе машиностроителей, украинские шахты получают необходимое оборудование и комплектующие, что позволяет поддерживать производственные процессы и усиленно готовиться к предстоящему отопительному сезону, подчеркнул Фоменко.

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Инвестиции ДТЭК в угледобычу

Стоит отметить, что по итогам 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн, а с начала полномасштабного вторжения - более 28,3 млрд грн.

Средства были направлены на проведение и ремонт горных выработок, оснащение лав и поддержку производственных мощностей шахт.

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