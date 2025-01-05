Россияне атаковали Харьков дроном "Молния"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

Воздушную тревогу в Харькове с начала суток объявляли уже четыре раза. Последняя была объявлена в 14:54.

В сети сообщали о взрывах в Харькове. Мэр подтвердил удар по городу.

"Есть прилет БПЛА, предварительно "Молнии". На границе Киевского и Салтовского районов", - отметил Терехов.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что удар зафиксировали около 14:40. Попадание было на открытой территории.

Обновлено в 15:30

По информации главы Харьковской ОВА, в Харькове в результате удара БПЛА поврежден частный дом.