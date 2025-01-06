РФ ударила новым дроном "Молния" по Купянскому району: ранены полицейские

Российская армия ударила новым дроном "Молния" по Купянскому району Харьковской области. Там были ранены

Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, атака произошла около 12:00 - были ранены трое сотрудников полиции.

Сейчас полицейские находятся в среднем состоянии тяжести.

Синегубов также рассказал, что вчера, 5 января, было зафиксировано два удара "Молнией" по Харькову - в Киевском и Холодногорском районах. Тогда в Харькове в результате удара дронов был поврежден частный дом.

"Враг испытывает новое свое оружие. Эта "Молния-1" создана практически из хлама, однако все равно она опасна, потому что несет боевой заряд", - сказал Синегубов.

Новый беспилотник россиян

Ранее мы писали о том, что о применении "Молнии" для ударов по Харькову стало известно относительно недавно. Впервые такая атака произошла 12 ноября.