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РФ вдарила новим дроном "Молнія" по Куп'янському району: поранено поліцейських

Понеділок 06 січня 2025 14:54
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РФ вдарила новим дроном "Молнія" по Куп'янському району: поранено поліцейських Ілюстративне фото: РФ вдарила новим дроном "Молнія" по правоохоронцях у Харківській області (facebook.com_poltavapolice)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдарила новим дроном "Молнія" по Куп'янському району Харківської області. Там було поранено

Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За його словами, атака сталася близько 12:00 - було поранено трьох працівників поліції.

Наразі поліцейські перебувають у середньому стані тяжкості.

Синєгубов також розповів, що вчора, 5 січня, було зафіксовано два удари "Молнією" по Харкову - у Київському та Холодногірському районах. Тоді у Харкові внаслідок удару дронів був пошкоджений приватний будинок.

"Ворог випробовує нову свою зброю. Ця "Молнія-1" створена практично із мотлоху, однак все одно вона небезпечна, бо несе бойовий заряд", - сказав Синєгубов.

Новий безпілотник росіян

Раніше ми писали про те, що про застосування "Молнії" для ударів по Харкову стало відомо відносно недавно. Вперше така атака сталася 12 листопада.

Як розповів авіаексперт Валерій Романенко, ударний дрон "Молнія" був зібраний із вкрай примітивних деталей. Загальна вартість одного такого безпілотника оцінюється в 300 доларів.

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Куп'янськ Харків Війна в Україні Атака дронів
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