В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за ракетного удара РФ
В Кривом Роге количество пострадавших в результате ракетного удара России 24 декабря возросло до 15 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Как сообщили в ГСЧС, из-под завалов дома на месте вражеского ракетного удара
деблокирован еще один пострадавший человек. Количество травмированных увеличилось до 14, в том числе ребенок. Еще один человек погиб.
В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы, на месте работает Штаб оказания помощи населению, также установлен пункт обогрева.
Однако позже Лысак сообщил, что пострадавших в Кривом Росе уже 15.
Десять из них госпитализированы. Четверо в тяжелом состоянии - женщины 72, 65 и 42 лет, а также 78-летний мужчина.
Фото: в Кривом Роге из-под завалов дома деблокировали еще одного пострадавшего (t.me/dsns_telegram)
Ракетный удар РФ по Кривому Рогу
Напомним, сегодня днем, 24 декабря, в Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
Позже стало известно, что российские террористы нанесли удар по Кривому Рогу. Вражеская ракета попала в жилой дом. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.
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