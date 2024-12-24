В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за ракетного удара РФ

В Кривом Роге количество пострадавших в результате ракетного удара России 24 декабря возросло до 15 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Как сообщили в ГСЧС, из-под завалов дома на месте вражеского ракетного удара

деблокирован еще один пострадавший человек. Количество травмированных увеличилось до 14, в том числе ребенок. Еще один человек погиб.

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы, на месте работает Штаб оказания помощи населению, также установлен пункт обогрева.

Однако позже Лысак сообщил, что пострадавших в Кривом Росе уже 15.

Десять из них госпитализированы. Четверо в тяжелом состоянии - женщины 72, 65 и 42 лет, а также 78-летний мужчина.

Фото: в Кривом Роге из-под завалов дома деблокировали еще одного пострадавшего (t.me/dsns_telegram)