Оккупанты сбросили авиабомбы на жилые дома в Константиновке: шесть раненых (фото)
Оккупанты сбросили авиабомбы на жилой квартал Константиновки Донецкой области 20 ноября. Шесть человек ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.
"20 ноября, в 22:00, ВС РФ нанесли удар по г. Константиновка. Предварительно, враг сбросил на населенный пункт две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК", - говорится в сообщении.
По данным прокуроров, одна из ФАБов попала по жилому кварталу.
"В результате атаки ранения получили 5 женщин в возрасте от 18 до 75 лет и 56-летний мужчина", - отметили в прокуратуре.
Последствия обстрела Константиновки ФАБами 20 ноября (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
На момент атаки они находились в своих домах.
"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясение головного мозга. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ведомстве.
Повреждены 10 фасадов многоквартирных домов, магазин, гараж и автомобиль.
Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Константиновки
Вся Донецкая область постоянно находится под обстрелами российских войск. В частности, от регулярных атак страдает и Константиновка.
Например, российские войска обстреляли центр Константиновки 7 сентября. Очевидцы сообщали про 8-10 взрывов, которые прогремели в городе. Тогда из-за обстрела трое людей погибли, еще трое были ранены.
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