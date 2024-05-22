РФ ударила КАБом по Харькову: что известно о последствиях и пострадавших

"Четыре человека ранены", - рассказал Терехов.

По словам главы ОВА, один из пострадавших в тяжелом состоянии - это водитель троллейбуса.

Количество пострадавших растет

Позже Терехов отметил, что количество пострадавших возросло.

"Количество пострадавших возросло до шести", - отметил он. Почти сразу мэр назвал новую цифру - 8 пострадавших.

По данным на 14:37 уже известно о 9 раненых.

"На данный момент медики оказывают помощь девяти пострадавшим, получившим взрывные травмы", - отметил Синегубов.

В 15:00 стало известно о 10 раненых после обстрела Харькова.

"Десять пострадавших гражданских людей в результате обстрела Харькова. Среди них - 4 человека госпитализировали в больницу. Один человек в тяжелом состоянии. Другим оказана помощь на месте", - добавил Синегубов.

Последствия атаки

Оккупанты ударили по Харькову в 13:45. Как отметил мэр, под ударом находился Шевченковский район города.

"Предварительно управляемым боеприпасом. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе", - отметил Синегубов.

Кроме того, есть возгорание в многоквартирном жилом доме, повреждения автомобилей. Как отметили в полиции, в частности, зафиксировано попадание в легковушку.

"Произошло возгорание находившегося рядом автомобиля "ГАЗель" поврежден и многоэтажный жилой дом", - добавили правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Взрывы в Харькове

Взрывы в Харькове и Днепре прогремели в среду, 22 мая. На востоке была объявлена угроза баллистики. В частности, в Харькове их было не меньше двух.

При этом, Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.