В Харькове и Днепре прогремели взрывы: на востоке угроза баллистики

Взрывы в Харькове и Днепре прогремели в среду, 22 мая. На востоке была объявлена угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сначала взрывы прогремели в Днепре. Через несколько минут местные жители сообщили, что в Харькове тоже слышали взрывы. Их было не менее двух.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. Также военные сообщили, что есть угроза ударов баллистики для восточных областей. Кроме того, над Днепром зафиксировали вражеский дрон, вероятно, разведывательный.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 12:31, а в Днепропетровской - в 13:40.

Обновлено в 13:55

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе раздалось несколько взрывов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:45