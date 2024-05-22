РФ вдарила КАБом по Харкову: що відомо про наслідки та постраждалих

"Четверо людей поранено", - розповів Терехов.

За словами голови ОВА, один з постраждалих у важкому стані - це водій тролейбуса.

Кількість постраждалих зростає

Пізніше Терехов зазначив, що кількість постраждалих зросла.

"Кількість постраждалих зросла до шести", - зазначив він. Майже одразу мер назвав нову цифру - 8 постраждалих.

За даними на 14:37 вже відомо про 9 поранених.

"На цю хвилину медики надають допомогу девʼятьом постраждалим, які отримали вибухові травми", - зазначив Синєгубов.

О 15:00 стало відомо про 10 поранених після обстрілу Харкова.

"Десять постраждалих цивільних людей внаслідок обстрілу Харкова. Серед них - 4 людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані. Іншим надана допомога на місці", - додав Синєгубов.

Наслідки атаки

Окупанти вдарили по Харкову о 13:45. Як зазначив мер, під ударом був Шевченківський район міста.

"Попередньо - керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе", - зазначив Синєгубов.

Крім того, є загорання у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів. Як зазначили в поліції, зокрема, зафіксовано влучання у легковик.

"Сталося загоряння автомобіля "ГАЗель", який знаходився поруч, пошкоджено і багатоповерховий житловий будинок", - додали правоохоронці.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Вибухи у Харкові

Вибухи у Харкові та Дніпрі пролунали у середу, 22 травня. На сході було оголошено загрозу балістики. Зокрема, у Харкові їх було не менше двох.

При цьому, Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в Харківській області.