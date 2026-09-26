РФ ударила КАБами по центру Сум: есть погибшие и пострадавшие, среди них ребенок

"Россия нанесла авиаудара, предварительно, тремя КАБами по центральной части Сум. Предварительно, погибли 2 мужчины", - сообщил Кривошеенко.

Также в настоящее время 6 человек получили ранения. Среди них - 11-месячный ребенок, он госпитализирован. Все потерпевшие получают необходимую медицинскую помощь.

Попадание произошло на двух локациях: поражен админ здание, жилые многоэтажки, в парковой зоне - недействующее кафе. Информация о потерпевших и повреждении уточняется.

Фото: последствия авиаудара РФ по Сумам (t.me/serhii_kryvosheienko)