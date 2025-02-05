РФ ударила по Изюму, а Зеленский призвал дать Украине ядерное оружие: новости за 4 февраля

Война России против Украины: последние новости

Россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Взрывы слышали в Киеве, работала ПВО. Под массированным ударом была Черкасская область.

Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений россиян. Он находился в районе населенного пункта Новоивановка.

Шольц осудил "эгоистичный" план Трампа связать помощь Украине с доступом к ценному сырью

Редкоземельные металлы, о желании получить которые высказался Трамп, "надо было бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны", заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны.

Разведка Южной Кореи подтвердила отступление войск КНДР из Курской области

Как передает Yonhap, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что войска КНДР, развернутые на Курщине для поддержки россиян, не участвовали в боевых действиях с середины января. Вероятная причина таких действий - большие потери.

По оценкам, Северная Корея отправила около 11 000 военнослужащих в поддержку России в ее войне против Украины. Из них, как полагают, 300 были убиты, а еще около 2700 ранены.

Россияне оставили некоторые передовые позиции на Купянском направлении

Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица". По информации военных, в результате активного огневого воздействия подразделений Сил обороны, противник был вынужден оставить свои передовые позиции у одного из населенных пунктов. Сейчас, по данным украинской разведки, командование оккупационной армии, угрожая расстрелом, пытается вернуть личный состав на позиции.

На этом направлении враг безуспешно проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

РФ ударила баллистикой по Изюму: много раненых, есть погибшие

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших составляет 38 человек, в том числе 3 детей, возросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара (данные уточняются). 5 человек погибли.

Тем временем глава МВА Валерий Марченко сообщил, что в результате атаки есть много повреждений.

Маркарова о заявлении Келлога по выборам в Украине: этот вопрос не обсуждался

На днях спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов в Украине в случае, если будет перемирие с РФ.

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого надо завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", - сказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Ожидаем французские истребители". Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина перешла на F-16, и это был один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран.

"Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону", - отметил глава государства.

В Совете Европы заявили о значительном прогрессе в создании спецтрибунала для России

"Сегодня мы стали свидетелями важного прогресса, который будет иметь значительное влияние на народ Украины в течение следующих поколений. Однако, тяжелая работа только начинается. Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не понесет полной ответственности и правосудие не восторжествует", - отметил генсек Совета Европы Ален Берсе.

Зеленский заявил о готовности сидеть напротив Путина за столом переговоров

По словам Зеленского, он готов к этому в том случае, если это будет единственный вариант, при котором мы можно будет принести мир гражданам Украины и не потерять людей.

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 12 населенных пунктов, - ОВА

"Приняли решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады в безопасные регионы", - сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.