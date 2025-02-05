РФ ударила по Изюму, а Зеленский призвал дать Украине ядерное оружие: новости за 4 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. А российская армия нанесла баллистический удар по городу Изюм в Харьковской области.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 4 февраля - в материале РБК-Украина.
Редкоземельные металлы, о желании получить которые высказался Трамп, "надо было бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны", заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны.
Как передает Yonhap, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что войска КНДР, развернутые на Курщине для поддержки россиян, не участвовали в боевых действиях с середины января. Вероятная причина таких действий - большие потери.
По оценкам, Северная Корея отправила около 11 000 военнослужащих в поддержку России в ее войне против Украины. Из них, как полагают, 300 были убиты, а еще около 2700 ранены.
Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица". По информации военных, в результате активного огневого воздействия подразделений Сил обороны, противник был вынужден оставить свои передовые позиции у одного из населенных пунктов. Сейчас, по данным украинской разведки, командование оккупационной армии, угрожая расстрелом, пытается вернуть личный состав на позиции.
На этом направлении враг безуспешно проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.
По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших составляет 38 человек, в том числе 3 детей, возросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара (данные уточняются). 5 человек погибли.
Тем временем глава МВА Валерий Марченко сообщил, что в результате атаки есть много повреждений.
На днях спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов в Украине в случае, если будет перемирие с РФ.
"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого надо завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", - сказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина перешла на F-16, и это был один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран.
"Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону", - отметил глава государства.
"Сегодня мы стали свидетелями важного прогресса, который будет иметь значительное влияние на народ Украины в течение следующих поколений. Однако, тяжелая работа только начинается. Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не понесет полной ответственности и правосудие не восторжествует", - отметил генсек Совета Европы Ален Берсе.
По словам Зеленского, он готов к этому в том случае, если это будет единственный вариант, при котором мы можно будет принести мир гражданам Украины и не потерять людей.
"Приняли решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады в безопасные регионы", - сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
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