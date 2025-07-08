РФ ударила по Харькову и Запорожью, а ВСУ атаковали завод "Шахедов" под Москвой: новости за 7 июля

Целями атаки РФ в Харькове и Запорожье были здания ТЦК, есть раненые

Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, в результате атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП - ранены 3 человека. На месте работают экстренные службы.

На Закарпатье пьяная водитель BMW протаранила блокпост: погиб пограничник

Смертельное ДТП произошло 7 июля около 4:30 в городе Перечин. Автомобиль BMW X5, за рулем которого была 53-летняя местная жительница, на большой скорости въехала в контрольно-ревизионный пункт пограничников. В результате наезда тяжело травмирован 45-летний пограничник. Его доставили в больницу, но спасти не удалось - мужчина умер.

По данным полиции, у водителя были явные признаки опьянения, но от обследования она отказалась. Ей грозит до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Украинские морпехи вывесили флаг в Дачном, о захвате которого заявляют россияне

37 отдельная бригада морской пехоты показала кадры из села Дачное Днепропетровской области, где бойцы вывешивают флаг своего подразделения. Между тем российское Минобороны утверждает о "захвате" этого населенного пункта.

"Пока враг распространяет свои фейки, заявляя о контроле над населенным пунктом Дачное на Днепропетровщине, мы показываем реальность!" - отмечают украинские военные.

Правительство ввело новую выплату для украинцев - "Пакет школьника"

По словам премьера Дениса Шмыгаля, это будет денежная помощь в размере 5 тысяч грн на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн формате.

Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, заявку можно будет подать через "Дію". Эта выплата никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий, заверили в Кабмине.

Экс-чиновника Минобороны Лиева подозревают в поставках непригодного оружия для ВСУ

Военная контрразведка, следователи СБУ и Офис генпрокурора разоблачили еще одну схему хищения средств, которой занималось предыдущее руководство Минобороны. По материалам дела, фигуранты присвоили более 90 млн гривен бюджетных гривен на закупке бракованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для нужд фронта.

Речь идет об экс-чиновнике Минобороны. Следствие не называет имя фигуранта Но по информации источников РБК-Украина, речь идет об Александре Лиеве. Ему и бывшим руководителям оборонного предприятия сообщено о подозрении по трем статьям, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ВСУ ударили по заводу под Москвой, где производят боевые части для "Шахедов"

Украинские защитники в ночь на 7 июля атаковали "Краснозаводской химический завод". Там россияне, в частности, производят боевые части для дронов-камикадзе "Шахед".

Как отметили в Генштабе, атаку провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"На предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности, термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed", - уточнило военное командование

В РФ заявили о смерти экс-министра транспорта, которого сегодня уволил Путин

Российские Telegram-каналы сообщают, что бывший министр транспорта России Роман Старовойт якобы застрелился в Одинцово (город в Московской области).

Примечательно, что только сегодня Путин подписал указ об отставке Старовойта с должности. Его увольнение произошло на фоне недавнего коллапса в работе российских аэропортов, которые потерпели масштабные сбои после атак дронами.

Россия - балласт для БРИКС: в СНБО резко прошлись по новым фантазиям Путина

Глава Кремля Владимир Путин выступил на саммите БРИКС по видеосвязи и рассказал о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом превосходстве БРИКС над G7".

"Но дело в том, что по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем в два раза. И более 60% этой экономики - это один Китай. Россия же в этой коалиции - балласт", - обратил внимание руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Летчик, азовец и боец 3-й штурмовой: звание Героя Украины получат три погибших воина

"Не забываем наших павших воинов, чтим их память и отмечаем государственными наградами. Только что говорил о трех таких ребятах: военный летчик, полковник Фишер Дмитрий, азовец Назарий Гринцевич, воин Третьей Штурмовой Виталий Карвацкий. Документы готовятся на звание Героев Украины, к сожалению, посмертно", - рассказал президент Владимир Зеленский.