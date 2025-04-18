В Харькове и Днепре прогремели взрывы из-за ракетной атаки: что известно о последствиях

В городах Харьков и Днепр были слышны взрывы этой ночью, 18 апреля, на фоне вражеской воздушной атаки. Для обстрелов российской оккупанты применили ракетное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и руководителя Днепропетровской ОВА Сергей Лысака .

Ракетный обстрел Харькова

О взрывах в Харькове городской голова рассказал в своем Telegram-канале в 5:09.

"В Харькове раздаются взрывы! Будьте осторожны!" - говорится в публикации мэра.

Через несколько минут он рассказал, что было зафиксировано "четыре удара ракетами по городу".

Харьковский городской голова добавил, что последствия вражеской атаки уточняются.

Позже мэр уточнил, что вражеская ракета "ударила по густонаселенному району Харькова".

"Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди", - сообщил Терехов.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что, по предварительной информации, в результате ракетного удара по Харькову произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе.

Позже мэр Харькова Терехов рассказал, что есть информация о пяти пострадавших в результате вражеского ракетного удара.

"Среди пострадавших есть малолетний ребенок", - добавил он.

Позже глава ОВА Синегубов рассказал, что в Харькове уже известно о 20 пострадавших из-за ракетных обстрелов.

"Оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова. По предварительным данным, пострадали 20 человек", - сообщил чиновник.

Впоследствии мэр уточнил, что на данный момент в Харькове из-за ракетных обстрелов - 12 пострадавших и один погибший.

Атака на Днепр

Отметим, что почти одновременно со взрывами в Харькове появились сообщения о взрыве в районе города Днепр.

"Днепр. Громко. Вся информация впоследствии. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", - написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.

В Воздушных силах перед этим предупреждали о фиксации движения ракеты в направлении Днепра

Перед тем военные информировали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях, и предупреждали об угрозе вражеских авиаударов для прифронтовых областей!

Добавим, в 05:06 в Воздушных силах заявили о вражеских ракетах с востока, которые двигались в направлении Запорожья. Позже военные призвали жителей Днепра быть в укрытиях.

В Воздушных силах рассказали о движении ракет в сторону Днепра с южного направления.