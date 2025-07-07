РФ ударила по Харькову 10 дронами: 66 раненых, среди них - дети

"Всего с 05:20 до 10:30 утра враг ударил по мирному городу 10 БПЛА. Пострадала гражданская инфраструктура в трех районах Харькова - Шевченковском, Слободском и Холодногорском", - сообщил Синегубов.

По его словам, сейчас известно о по меньшей мере 66 пострадавших, среди которых 6 детей.

Глава ОВА отметил, что цифра пострадавших меняется, потому что люди продолжают обращаться за помощью медиков.

В больницах находится восемь пострадавших, в том числе двое детей.

Кроме того, один человек погиб в результате второго обстрела.

"На местах ударов работают профильные службы. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов, прокуратура и полиция документируют очередные преступления врага", - добавил Синегубов.

Фото: последствия удара РФ по Харькову (t.me/synegubov)