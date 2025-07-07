РФ вдарила по Харкову 10 дронами: 66 поранених, серед них - діти

Обстріл Харкова 7 липня

Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 липня, Харків зазнав масованої атаки дронів. Вперше російська армія запустила безпілотники по місту близько 05:30. Внаслідок атаки було зафіксовано влучання у багатоповерхівку, відомо про десятки постраждалих та одну жертву. Детальніше про наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, через декілька годин росіяни знову "Шахедами" атакували Харків. Цього разу під ворожим ударом також було Запоріжжя.

Згодом стало відомо, що ціллю росіян були будівлі обласних ТЦК та СП у містах. Під час атаки постраждала велика кількість цивільних. Детально про цю атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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