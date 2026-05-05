РФ ударила фугасными авиабомбами по центру Краматорска, есть погибшие

Как отметил президент, в Краматорске продолжается спасательная операция на месте российского удара.

"Ударили прямо по центру города, по людям. По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о пяти раненых и пяти убитых людях", - обратил внимание Зеленский.

По его словам, к сожалению, число жертв может возрасти. На месте работают спасатели и медики.

Детали от Филашкина

Филашкин рассказал, что удар произошел около 17:00. Враг для атаки использовал три фугасных авиабомбы - их используют для разрушения наземных сооружений, бронетехники и живой силы мощной ударной волной и осколками корпуса.

Раненым предоставили квалифицированную медицинскую помощь. Проходит осмотр жилых домов на наличие погибших или раненых.