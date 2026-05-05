РФ ударила фугасными авиабомбами по центру Краматорска, есть погибшие

Российские оккупанты сегодня, 5 мая, вечером атаковали центр Краматорска фугасными авиабомбами. Враг целился по мирным жителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.
Как отметил президент, в Краматорске продолжается спасательная операция на месте российского удара.
"Ударили прямо по центру города, по людям. По состоянию на данный момент известно по меньшей мере о пяти раненых и пяти убитых людях", - обратил внимание Зеленский.
По его словам, к сожалению, число жертв может возрасти. На месте работают спасатели и медики.
Фото: россияне обстреляли Краматорск (t.me/V_Zelenskiy_official)
Филашкин рассказал, что удар произошел около 17:00. Враг для атаки использовал три фугасных авиабомбы - их используют для разрушения наземных сооружений, бронетехники и живой силы мощной ударной волной и осколками корпуса.
Фото: последствия атаки на Краматорск (t.me/suspilnedonbas)
Раненым предоставили квалифицированную медицинскую помощь. Проходит осмотр жилых домов на наличие погибших или раненых.
Напомним, российские оккупанты регулярно наносят удары по Краматорску Донецкой области, поскольку город находится неподалеку от линии фронта.
В частности, 11 апреля враг нанес по городу массированный удар авиабомбами.
В результате такой атаки ранения получили 10 человек. Также были повреждены 17 многоквартирных домов.