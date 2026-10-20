РФ ударила по "Эпицентру" в Первомайске

По словам Саковского, атака россиян произошла в 18:31. Для атаки россияне использовали ударный беспилотник.

Он уточнил, что последствия российского удара уточняются.

Атаки на "Эпицентр"

Напомним, россияне уже неоднократно наносили удары по гипермаркетам "Эпицентр" по всей Украине.

В частности, 13 октября враг уничтожил последний крупный логистический центр "Эпицентра" в Хмельницком. В течение дня здание атаковали 10 раз.