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Россия ударила по операционной Института кардиологии Стражеско в Киеве (фото)

17:39 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Россия ударила по операционной Института кардиологии Стражеско в Киеве (фото) Фото: Институт кардиологии им. М.Д.Стражеско в Киеве после российского удара (t.me/Koretskyi_official)
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Оккупанты вторично атаковали Институт кардиологии им. М.Д.Стражеско в Киеве. Под ударом 20 октября оказалась операционная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Россия ударила по операционной

Корецкий отметил, что россияне ударили по больнице во второй раз.

"На этот раз - по операционной Института Стражеско Национальной академии медицинских наук в Киеве", - уточнил он.

По его словам, в прошлом году удар пришелся на четвертый этаж института, а теперь - на шестой, где расположена операционная.

"К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь", - говорит премьер.

Россия ударила по операционной Института кардиологии Стражеско в Киеве (фото)Россия ударила по операционной Института кардиологии Стражеско в Киеве (фото)

Фото: операционная Института Стражеско после удара российского дрона (t.me/Koretskyi_official)

Институт спасает людей с болезнями сердца из всей Украины, отметил чиновник. Здесь оперируют, выхаживают после инфарктов и возвращают украинцам жизнь.

Ранее РБК-Украина писало, что утром 20 октября дрон РФ ударил у АЗС в Голосеевском районе Киева. Один человек погиб.

Кроме того, сегодня утром враг атаковал автомобили на трассе Киев-Одесса. В результате атаки погибли три человека, есть раненые.

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