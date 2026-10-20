Россия ударила по операционной Института кардиологии Стражеско в Киеве (фото)

Оккупанты вторично атаковали Институт кардиологии им. М.Д.Стражеско в Киеве. Под ударом 20 октября оказалась операционная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Россия ударила по операционной

Корецкий отметил, что россияне ударили по больнице во второй раз.

"На этот раз - по операционной Института Стражеско Национальной академии медицинских наук в Киеве", - уточнил он.

По его словам, в прошлом году удар пришелся на четвертый этаж института, а теперь - на шестой, где расположена операционная.

"К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь", - говорит премьер.

Фото: операционная Института Стражеско после удара российского дрона (t.me/Koretskyi_official)

Институт спасает людей с болезнями сердца из всей Украины, отметил чиновник. Здесь оперируют, выхаживают после инфарктов и возвращают украинцам жизнь.