РФ ударила по энергообъекту в Харькове: Зеленский раскрыл детали

Российская армия сегодня днем ударила по энергетическому объекту в городе Харьков.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина на его вечернее обращение .

По словам Зеленского, сейчас в Харькове продолжаются работы после удара российского дрона.

"Предварительно, люди не пострадали. Это был очередной российский удар по энергетическому объекту - абсолютно гражданскому объекту. Россия - в своем духе", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что сейчас все ждут ответа от России о прекращении огня и о прямых переговорах, а "они отвечают новыми ударами и штурмами".

"Единственный, кто затягивает войну, единственный, из-за кого война началась, из-за кого она продолжается, - это именно Россия. Весь мир это понимает абсолютно", - заявил президент.

Напомним, сегодня днем российская армия нанесла дронового удара по центру города Харьков. Известно, что удар российского дрона был зафиксирован в Холодногорском районе города.