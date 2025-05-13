РФ ударила по энергообъекту в Харькове: Зеленский раскрыл детали
Российская армия сегодня днем ударила по энергетическому объекту в городе Харьков.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина на его вечернее обращение.
По словам Зеленского, сейчас в Харькове продолжаются работы после удара российского дрона.
"Предварительно, люди не пострадали. Это был очередной российский удар по энергетическому объекту - абсолютно гражданскому объекту. Россия - в своем духе", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что сейчас все ждут ответа от России о прекращении огня и о прямых переговорах, а "они отвечают новыми ударами и штурмами".
"Единственный, кто затягивает войну, единственный, из-за кого война началась, из-за кого она продолжается, - это именно Россия. Весь мир это понимает абсолютно", - заявил президент.
Напомним, сегодня днем российская армия нанесла дронового удара по центру города Харьков. Известно, что удар российского дрона был зафиксирован в Холодногорском районе города.
Переговоры в Стамбуле
Путин предложил провести мирные переговоры с Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая. Президент Владимир Зеленский согласился на это предложение, однако подчеркнул, что ожидает личного присутствия Владимира Путина за столом переговоров.
Российская сторона пока официально не ответила на призыв Зеленского. В то же время известно, что в случае прибытия Путина в Стамбул, на переговорах может присутствовать и президент США Дональд Трамп.
Ранее Трамп заявил, что в Турцию отправится государственный секретарь США Марко Рубио. Также, по данным СМИ, от американской стороны в переговорах могут принять участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.
В то же время заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия во время переговоров с Украиной в Стамбуле хочет поднять те темы, о которых говорила ранее. В частности, о признании оккупированных территорий - российскими.
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