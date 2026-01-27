РФ ударила по энергетике Украины, есть обесточивание в четырех областях, - Минэнерго
Российские войска ночью атаковали энергетику Украины в нескольких областях, обесточивание зафиксированы в четырех регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"В результате очередных ночных атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью", - заявили в Минэнерго.
Также отмечается, что в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации работы энергосистемы.
Кроме того, по всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения.
Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.
Потребление электроэнергии
Как отметили в "Укрэнерго", потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 27 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,8% выше, чем в это время предыдущего дня - в понедельник. Причина изменений - применение меньшего объема ограничений в части регионов.
Вчера, 26 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 1,7% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 23 января. Причина - меньший объем мер ограничения потребления в части областей.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 января войска РФ ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе. В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения, восстановление оборудования потребует значительного времени.
Из-за массированных обстрелов РФ в нескольких областях Украины сегодня утром, 27 января, введены аварийные отключения света. В других областях действуют графики почасовых отключений.