РФ ударила по энергетике Украины, есть обесточивание в четырех областях, - Минэнерго

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В результате очередных ночных атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью", - заявили в Минэнерго.

Также отмечается, что в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации работы энергосистемы.

Кроме того, по всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения.

Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.

Потребление электроэнергии

Как отметили в "Укрэнерго", потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 27 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,8% выше, чем в это время предыдущего дня - в понедельник. Причина изменений - применение меньшего объема ограничений в части регионов.

Вчера, 26 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 1,7% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 23 января. Причина - меньший объем мер ограничения потребления в части областей.