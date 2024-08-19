РФ ударила дроном по газопроводу в Херсоне: без газоснабжения около 600 домов

Днем понедельника, 19 августа, российские войска нанесли удар дронам по газопроводу в Херсоне.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал начальник городской военной администрации Роман Мрочко.
По его данным, в результате удара без газоснабжения осталось около 600 домовладений Днепровского района города.
"В результате российской дроновой атаки в Херсоне перебит газопровод. Около 600 домовладений в Днепровском районе временно остались без газоснабжения", - написал он.
Мрочко отметил, что как только ситуация будет разрешена, специалисты начнут аварийно-восстановительные работы.
"Просим с пониманием отнестись к ситуации", – добавил он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Херсонской области продолжается активная подготовка к отопительному сезону . Как рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, в Херсонской области уже готовятся к отопительному сезону. В частности, в котельных устанавливают когенерационные установки, обеспечивающие электроэнергию и тепло даже в чрезвычайной ситуации.
Вчерав Херсонской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру . Из-за вражеской атаки люди оказались в ловушке в собственном доме.
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