РФ вдарила дроном по газопроводу в Херсоні: без газопостачання близько 600 будинків

Ситуація у Херсонській області

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у Херсонській області триває активна підготовка до опалювального сезону. Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у Херсонській області вже готуються до опалювального сезону. Зокрема, у котельнях встановлюють когенераційні установки, щоб забезпечити електроенергію і тепло навіть у надзвичайній ситуації.

Вчора в Херсонської області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Через ворожу атаку люди опинились у пастці у власному будинку.

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