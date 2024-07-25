Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике и подготовке к отопительному сезону
Украина продолжает восстанавливать энергосистему после российских атак и готовится к предстоящему отопительному сезону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров в Херсонской области.
По словам главы правительства, сейчас вопрос отопительного сезона и ситуации в энергетике - сейчас в центре внимания. Общая ситуация в энергетике сейчас улучшилась.
"Ремонты продолжаются. Восстановление продолжается. Программы поддержки для установки дополнительной малой генерации работают. Есть результаты", - отметил Шмыгаль.
Также он добавил, что в Херсонской области продолжается активная подготовка к отопительному сезону. “Херсонтеплоэнерго” имеет уже семь когенерационных установок, полученных в рамках сотрудничества Украины с USAID.
При этом в регионе обеспечивают автономность медучреждений. Среди девяти больниц Херсонской области резервное теплоснабжение обеспечено в восьми, резервные скважины в пяти, резервное электроснабжение во всех девяти.
"Продолжаем подготовку к зиме и увеличиваем автономность объектов критической инфраструктуры", - добавил он.
Удары по энергообъектам
Напомним, российские оккупанты с начала года нанесли ряд ударов по энергетическим объектам Украины. Целями преимущественно стали ТЭС и ГЭС. Это привело к снижению генерации электроэнергии.
Тяжелый период в вопросе электроснабжения ожидается этой зимой, поскольку в такое время года потребление обычно растет.
Как отмечал генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, отключения света зимой могут быть в среднем по 12 часов в сутки.
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