ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике и подготовке к отопительному сезону

Киев, Четверг 25 июля 2024 17:31
UA EN RU
Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике и подготовке к отопительному сезону Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина продолжает восстанавливать энергосистему после российских атак и готовится к предстоящему отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров в Херсонской области.

По словам главы правительства, сейчас вопрос отопительного сезона и ситуации в энергетике - сейчас в центре внимания. Общая ситуация в энергетике сейчас улучшилась.

"Ремонты продолжаются. Восстановление продолжается. Программы поддержки для установки дополнительной малой генерации работают. Есть результаты", - отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что в Херсонской области продолжается активная подготовка к отопительному сезону. “Херсонтеплоэнерго” имеет уже семь когенерационных установок, полученных в рамках сотрудничества Украины с USAID.

При этом в регионе обеспечивают автономность медучреждений. Среди девяти больниц Херсонской области резервное теплоснабжение обеспечено в восьми, резервные скважины в пяти, резервное электроснабжение во всех девяти.

"Продолжаем подготовку к зиме и увеличиваем автономность объектов критической инфраструктуры", - добавил он.

Удары по энергообъектам

Напомним, российские оккупанты с начала года нанесли ряд ударов по энергетическим объектам Украины. Целями преимущественно стали ТЭС и ГЭС. Это привело к снижению генерации электроэнергии.

Тяжелый период в вопросе электроснабжения ожидается этой зимой, поскольку в такое время года потребление обычно растет.

Как отмечал генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, отключения света зимой могут быть в среднем по 12 часов в сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Электроэнергия Отопительный сезон
NEWS
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
DAILY
Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война