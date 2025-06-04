РФ ударила дроном "Молния" по заправке в Харькове: ранен работник

Атака на Харьков

Напомним, вчера мы писали, что на выезде из Харькова, вблизи границы города и области, было зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона.

Кроме того, 2 июня, по данным ГСЧС, ночью враг нанес удары дронами по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Там произошел масштабный пожар - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.

Также известно, что один человек погиб, еще один ранен в результате дроновой атаки РФ на гражданское предприятие в Балаклее в Харьковской области.

В то же время, Силы ПВО сообщили, что в ночь на 4 июня российские оккупанты осуществили массированный удар по Украине, применив 95 ударных беспилотников типа Shahed и различные беспилотники-имитации.

Атаки велись с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда во временно оккупированном Крыму.

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